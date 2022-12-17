شكرا لقرائتكم زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني بالأعلام والملابس المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365” احتفال المواطنين والمقيمين والزوار باليوم الوطني البحريني في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض.

وحرص الزوار على ارتداء الملابس المميزة التي تحمل ألوان العلم البحريني، وسط رسائل تهنئة للأشقاء في البحرين بمناسبة يومهم الوطني.

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العيد الوطني البحريني

وتحتفل البحرين بالعيد الوطني الخمسين، في يومي 16 و17 من شهر ديسمبر من كل عام.

ويأتي الاحتفال باليوم الوطني البحرين للاحتفال بحدثين بارزين في تاريخ مملكة البحرين، وهما عيد استقلال البلاد، وعيد الجلوس الملكي للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش.