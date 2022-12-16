شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يتغنى بهجوم النصر بعد اكتساح الرائد بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الفرنسي رودري جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن فريقه يملك أفضل خط هجوم في الدوري.

وتابع جارسيا في تصريحات عقب مباراة الرائد بدوري روشن السعودي: "لا أرغب في الحديث عن مواجهة الديربي أمام الهلال، الإثنين بعد المقبل في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي".

وأضاف: "أخطط للفوز على العدالة، الأربعاء في الدور ثمن النهائي من كأس الملك، وهدفنا الأول الانتصار في مباراة كأس الملك، وهناك وقت لنتكلم عن المباريات الأخرى".

واختتم: "الفريق حقق هدفه وهو تسجيل أكثر من ثلاثة اهداف، وتصدر الدوري بعد تغيير موعد مباراة الشباب والاتحاد، ونحن أفضل خط هجوم في الدوري، ونملك هدافين رائعين أمثال تاليسكا وأبوبكر".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من تحقيق الفوز أمام نظيره نادي الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف المباراة الأول ألكسندرو ميتريتا لصالح نادي الرائد وذلك في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وعادل فينيست أبو بكرة النتيجة في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتمكن أندرسون تاليكسا من تسجيل هدف العالمي الثاني في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وحصل لاعبي النصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليتولى تاليسكا مهمة تسجيلها بنجاح، قبل أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90 من اللقاء.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يقع الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.