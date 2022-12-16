شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسقط فى فخ التعادل أمام فيوتشر ويشعل صراع الصدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فشل نادي الأهلي من مواصلة سلسلة إنتصارته فى الدوري المحلي بعد التعادل مع فيوتشر 1/1، فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليسقط الفريق فى فخ التعادل الأول لهذا الموسم ويفقد نقطتين ثمينتين فى صراع الصدارة.

فى حين تمكن نادي فيوتشر من إنتزاع نقطة ثمينة من المارد الأحمر، على الرغم من تعرض الفريق للنقص العددي منذ منتصف الشوط الأول، الشئ الذي يعكس قوة الفريق هذا الموسم والإنطلاقة الرائعة للفريق فى المسابقة المحلية رفقة المدرب القدير علي ماهر.



كولر: لا أعلم لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء!

وشهد اللقاء إهدار الأهلي لركلة جزاء فى الوقت الضائع من المباراة، كانت كفيلة لحصد المارد الاحمر الثلاث نقاط، قبل أن يقوم محمد مجدي "أفشة" بتنفيذ ركلة الجزاء وإهدارها، ليؤكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أنه لم يطلب من اللاعب تنفيذ هذه الركلة، فى ظل وجود معلول المتخصص الأول.



ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة

وما زال النادي الأهلي يعتلي صدارة ترتيب المسابقة على الرغم من التعادل برصيد 19 نقطة، بعد الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مباراة وحيدة دون أي هزائم حتي الآن، فى حين يحل الزمالك فى المركز الثاني برصيد 17 نقطة بعد الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباراتين.