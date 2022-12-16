شكرا لقرائتكم لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، احتفلت الوزارة بتدشين مركز فناء الأول في حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من المثقفين والفنانين.

وفناء هو مركز ثقافي شامل يختص باحتضان الموهوبين والمبدعين، ويوفر لهم مساحات فنية وورش عمل، ويضم المركز مكتبة ومعروضات فنية دائمة ومعارض فنية.

ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من المركز هو التبادلُ المعرفي، واحتضان الموهوبين والمبدعين، ودعمهم.