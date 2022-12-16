شكرا لقرائتكم الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في شوط 20 أصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم الجمعة، نتائج الفائزين في شوط فئة 20 أصايل مهجنات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 7.

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المركز الأول

وحصل على المركز الأول الإماراتي ملهم مسلم الراشدي، وحلّت في المركز الثاني المنقية “هجن نجد” لمالكها متابعات الخليج 365 ذيب بن محمد القحطاني، وحصل على المركز الثالث العماني خالد حميد القرني بمنقيىة “هجن السلطنة”، فيما جاء بالمركز الرابع متابعات الخليج 365 سعود بن فهيد الهاجري بالمنقية “بنات جلمود”، وحصلت منقية “آل وحيشة” لمالكها متابعات الخليج 365 محمد بن فهيد العجمي على المركز الخامس.