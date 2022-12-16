شكرا لقرائتكم الأرصاد: قبل الخروج اطلع على أحوال الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نصح المركز الوطني للأرصاد، المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية قبل الخروج من المنزل؛ لتفادي أي تقلبات.

أحوال الطقس

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: قبل الخروج أو اتخاذ أي خطوة لممارسة نشاطك الخارجي كن مطلع على أحوال الطقس؛ لتفادي أي تقلبات جوية تؤثر على مجرى الحياة اليومي الخاص بك.

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وناشد المركز المواطنين بعدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار؛ حرصًا على سلامتهم.

توقعات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد عددٌ من مناطق المملكة حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم.

حالة مطرية

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أمس الخميس: “من المتوقع- بمشيئة الله- أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، والمركز يراقب المستجدات للحالة، وسيصدر التقرير الخاص عنها لاحقًا”.