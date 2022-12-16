شكرا لقرائتكم صقارة: تعرضت لشلل تام قبل العمل في الأسلحة والصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الصقارة منى الخريص، سبب عملها في مجال الأسلحة والصقور، مشيرة إلى إصابتها بمرض السرطان، وتعرضها لشلل تام.

وقالت الخريص في لقاء لها مع قناة إم بي سي: إنها أصيبت بالشلل التام لمدة 3 سنوات ونصف، وفقدت القدرة على الحركة نهائيًّا، ثم أصيبت بورم سرطاني، بالإضافة إلى وفاة والدها.

ولفتت الصقارة منى إلى أن تلك الأزمات التي تعرضت لها وراء اكتسابها صفات مثل الشجاعة والصلابة.

الأسلحة والصقور

وأوضحت الخريص أنها انطلقت في مجال الأسلحة والبر ثم مجال الصقور، مشيرة إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لم يكن به أي مشاركات نسائية سابقة، لكنها حرصت على المشاركة من أجل وضع بصمة للنساء في هذا المجال.

أسعار الصقور

وأشارت إلى أن أسعار الصقور متباينة، فبعضها غالٍ والبعض متوسط والآخر مقبول، وأنها لديها مربط شخصي خاص بها.

مهرجان الصقور

واستطردت: لولا مهرجان الملك عبدالعزيز ما برزت، وما صارت هذه الضجة على دخول المرأة مجال الصقور.

وأكدت الخريص أنها تحرص على إحياء هذا الموروث الشعبي والحفاظ عليه؛ لأنه مرتبط بالهوية والثقافة العربية.