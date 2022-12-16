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لا يحق للمدرسة إنقاص درجات الطلاب بسبب قصة الشعر أو طوله

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت القانونية هاجر صلاح، أنه لا يحق للمدرسة أن تنقص الدرجات من الطلاب بسبب قصة الشعر أو طوله.

التفاصيل

وأردفت صلاح، في مقطع فيديو نشر على موقع التدوينات القصيرة تويتر، المدرسة لا يحق لها أن تنقص الطالبة عشان قصة شعرها ولا يلبسوها قبعة لإخفاء شعرها، ولا يحق لهم يخصمون من درجات السلوك.

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واختتمت القانونية هاجر صلاح: هذا الكلام أيضًا موجه للأولاد فلا يحق للمدرسة التحكم في قصة شعرك وطوله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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