شكرا لقرائتكم أعلى كمية أمطار مسجلة في الشرقية خلال 24 ساعة 0.01 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنطقة الشرقية.

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كمية الأمطار

وبحسب إنفروجراف توضيحي على حساب موقع تويتر، اليوم الجمعة، سجلت منطقة الدمام 0.01 ملميتر كمية أمطار، مقارنة بأعلى كمية في شهر ديسمبر 2006، حيث سجلت 41.02 مليميترًا.

حالة مطرية

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد عددًا من مناطق المملكة حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الخميس “من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، والمركز يراقب المستجدات للحالة، وسيصدر التقرير الخاص عنها لاحقًا”.