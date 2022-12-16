شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة وبالدليل - مؤشرات تؤكد اقتراب النصر من حسم صفقة رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت قناة SSC الرياضية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانتقال لصفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مفاوضات رونالدو والنصر السعودي

وأكدت القناة بأن رونالدو أصبح قريبا من اللعب لصفوف النصر بداية من الميركاتو الشتوي المقبل على الرغم من بعض الأنباء التي تؤكد ابتعاد رونالدو عن الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

وتستند القناة في تقريرها بتصرفات إدارة النصر في الفترة الأخيرة وعدم السماح لأي لاعب بارتداء القميص رقم 7 مما يشير إلى أن رونالدو قد يكون هو اللاعب الذي سيرتدي هذا القميص فور قدومه.

ولم يقم اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف باللعب بقميص رقم 7 كما اعتاد دائما، بينما فضل ارتداء القميص رقم 77 مما يعني أن رونالدو قد يأتي في أي وقت لارتداء هذا القميص.

رونالدو يودع كأس العالم

ويتدرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة الأخيرة في منشآت ريال مدريد، في انتظار استقراره على وجهته الجديدة، بعد أزمته مع مانشستر يونايتد التي انتهت برحيله عن الشياطين الحمر.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد ودع مؤخرا منافسات كأس العالم لكرة القدم على يد منتخب المغرب بالخسارة من أسود الأطلس بهدف نظيف ضمن منافسات ربع النهائي.