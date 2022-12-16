شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يستقر على الهلال كممثل لقارة آسيا بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إجراء بعض التعديلات فيما يخص مشاركات الأندية ببطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في شهر فبراير المقبل بدولة المغرب.

الهلال يشارك في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يشارك نادي الهلال السعودي في البطولة كممثل لقارة آسيا وذلك بعدما تحدد إقامة البطولة في فبراير المقبل مما يعني عدم انتهاء النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتأهل الفائز من بطولة دوري أبطال آسيا كل عام للمشاركة بكأس العالم للأندية إلا أن فبراير المقبل سيشهد إقامة البطولة في ظل عدم تحديد بطل قارة آسيا في النسخة الجديدة ليتم ترشيح اسم الهلال للتواجد بالبطولة كبطل لآسيا النسخة الأخيرة.

الأهلي المصري يشارك في كأس العالم للأندية

التعديلات لم تطل فريق الهلال فقط بل ستشهد البطولة أيضا مشاركة الأهلي المصري على الرغم من خسارته بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة إلا أن تنظيم المغرب للبطولة أعطى الحق للوداد للمشاركة كبطل للدوري المغربي مما يعني مشاركة الأهلي كوصيف عن قارة إفريقيا.

نتائج الهلال في كأس العالم للأندية 2022

يذكر أن الهلال السعودي قد حصل على المركز الرابع في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الأخيرة والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي بالإمارات وذلك عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي في الدور الأول قبل أن يخسر من تشيلسي في نصف النهائي بهدف نظيف ثم الخسارة من الأهلي المصري برباعية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.