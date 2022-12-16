شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث صدمات في وجه جماهير النصر بشأن صفقة رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يتزال الجدل قائما حول صفقة النصر الجديدة والأنباء المتداولة حول اقتراب الفريق السعودي من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة القادمة بعد أزمته الأخيرة وفسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

أزمات رونالدو مع البرتغال ومانشستر يونايتد

وكان قد تعرض رونالدو للعديد من الأزمات مؤخرا آخرها الخروج من منافسات كأس العالم من ربع النهائي على يد المنتخب المغربي بهدف نظيف وذلك بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد بالتراضي.

ومن جانبه تداولت بعض الأنباء أن رونالدو اقترب من الانتقال لصفوف النصر السعودي وتقديم الفريق عرض للنجم البرتغالي مقابل الحصول على خدماته بداية من الميركاتو الشتوي المقبل ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار سعودي

ةوعلى الرغم من انتظار عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجهته القادمة، وانتظار محبي النصر انتهاء الصفقة والتعاقد مع اللاعب، إلا أن جماهير النصر السعودي قد تلقت 3 مفاجآت صادمة تؤكد صعوبة اتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

3 مفاجآت تؤكد تعطل صفقة رونالدو



الصدمة الأولى كانت تصريحات رئيس النصر مسلي آل معمر والذي نفى وجود أي اتفاق مع رونالدو، مؤكدًا أن الأسطورة البرتغالية، لم يكن لديه الوقت، لمناقشة العروض المقدمة إليه وذلك بسبب انشغاله بالمشاركة بكأس العالم الفترة الأخيرة.

الصدمة الثانية كانت رفض رونالدو الصفقة من البداية وذلك وفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية الصادرة من صحيفة ديلي ميل البريطانية والتي أكدت أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات رونالدو أيضا.

وأخيرا كانت الصدمة الأخيرة للجماهير السعودية وخاصة جماهير النصر هي أن رونالدو قد سافر إلى دوبي بعد يومين من التدرب في مقر ناديه الأسبق ريال مدريد الإسباني؛ وسط أنباء عن تلقيه عروضًا من الإمارات.