شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يكتسح الرائد برباعية ويتصدر ترتيب دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق النصر السعودي انتصارا كبيرا على نظيره الرائد برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد مدينة المكل عبدالله الرياضي.

النصر يفوز على الرائد برباعية ويعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي

البداية كانت لصالح الرائد في الدقيقة 28 عن طريق ألكسندرو ميتريتا في الدقيقة 28 من عمر اللقاء قبل أن ينجح فينسيت أبوبكر في تعديل النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهد الشوط الثاني تألق كبير من أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي والذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وحسم الفوز لصالح الضيوف بنتيجة كبيرة..

استطاع تاليسكا تسجيل الهدف الثاني مع الدقيقة 61 قبل أن يضيف الهدف الثالث للفريق والثاني له مع الدقيقة 73 من ركلة جزاء ثم اختتم أهدافه بهدف في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز النصر برباعية مقابل هدف.

النصر يتصدر الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط فقط بالمركز الحادي عشر.