شكرا لقرائتكم خبر عن أبو بكر يقود تشكيل النصر أمام الرائد بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الرائد بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي العالمي نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.



وجاء تشكيل النصر كالآتي:



حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، سلطان عبد الله الغنام.

خط الوسط: سامي النجعي،لويس جوستافو، عبدالله الخيبري، تاليسكا

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، مشاريبوف



وتنقل أحداث مباراة النصر ضد الرائد عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر وحصري.