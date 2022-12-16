شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة النصر أمام الرائد بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضربة قوية قبل مواجهة الرائد في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، لصالح الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

وتعرض عبدالرحمن غريب لاعب وسط الفريق، للإصابة في العضلة الخلفية مساء أمس الخميس، في التدريبات، حيث تعتبر تلك الإصابة الثانية التي يتعرض لها الفريق هذا الأسبوع، بعد إصابة المدافع عبدالله مادو بتمزق في العضلة الأمامية ستبعده لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يعوض غياب غريب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الذي يظهر لأول مرة في التشكيلة المتوقعة، بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته منذ بداية الموسم.

وكان الفريق قد اختتم تحضيراته، لمواجهة نظيره الرائد اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وبدأ الفرنسي رودي جارسيا التدريبات، بتمارين لياقية، تلتها تدريبات تكتيكية، واختتمت بمناورة على كامل الملعب طبق خلالها اللاعبون النهج التكتيكي للقاء الرائد.

ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثالث مؤقتا برصيد 19 نقطة، من 6 انتصارات وتعادل وخسارة، حيث من المتوقع أن يدخل العالمي المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: غسيلان كونان، والفارو، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري، ولويس جوستافو، ومشاريبوف، وتاليسكا، وأيمن يحيى.

خط الهجوم: فينسينت أبوبكر.