شكرا لقرائتكم 35 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة في مسابقة آيسف 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال بدر المجرذي، مدير إدارة المسابقات في مؤسسة الملك عبدالعزيز “موهبة”، إن 35 طالبًا وطالبة سيمثلون المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” 2023، بعد التدريب والتأهيل والتحكيم مثل العام الماضي.

وأشار خلال استضافته في برنامج “120” على “قناة الإخبارية” أنه قد تقدم أكثر من 146 ألف طالب وطالبة، وتم فرزهم ثم الدخول في مرحلة التحكيم الإلكتروني.

تحكيم مباشر

وأضاف أنه تم ترشيح 359 طالبًا، سوف يتعرضون لتحكيم مباشر خلال اجتماع فردي بين طالب ولجنة تحكيم؛ ليتم تقييم المشروع وكذلك إعطاء الطالب بعض الملاحظات على مشروعه ليتم تطويره قبل الوصول إلى المعرض النهائي.

ولفت إلى أنه سيتم اختيار 150 طالبًا من هؤلاء المرشحين للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة، والذي سيسبق اختيار المنتخب السعودي الذي سيمثل المملكة في معرض “آيسف” 2023.