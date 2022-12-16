شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل المقابل المالي لإيصال الخدمة الكهربائية بعد التعديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (11 /51 /43) وتاريخ 20 /08/ 1443هـ بشأن اعتماد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.

تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية

وجاءت التعديلات كما يلي:

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أولاً: يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1- الدراسة المبدئية: هي الأعمال الأولية ما قبل توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية، لدراسة خيارات الإيصال المتاحة وتقدير التكاليف لها، وذلك لإعداد خطة واتفاقية الإيصال لطالب الخدمة.

2- التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي: هي أعمال التخطيط وإعداد الرفع المساحي وإجراءات تأمين حقوق المرور، والأعمال الهندسية من إعداد لنطاقات العمل والمواصفات الفنية ووثائق العقود بما في ذلك تكاليف الطرح والترسية، بالإضافة إلى تكاليف الإشراف الهندسي لضمان الالتزام بالمواصفات والمتطلبات الفنية.

3- المشروع القياسي لجهد النقل العالي: محطة تحويل تحوي ثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد العالي (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية.

4- المشروع القياسي لجهد النقل الفائق: محطة تحويل مركزية تحوي ثلاثة محولات للجهد الفائق وثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد الفائق (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية.

المقابل المالي

ثانياً: يكون المقابل المالي للإيصال على جهد التوزيع المنخفض حسب سعة القاطع على النحو الآتي:

سعة القاطع (ك.ف.أ) المقابل المالي (ريال/ك.ف.أ) أكبر من إلى 1 30 60 30 60 95 60 120 120 120 500 175 500 4000 250

ثالثاً: للأحمال التي يتم توصيلها على جهد التوزيع المتوسط، يتحمّل طالب الخدمة تكاليف الايصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال على النحو الآتي:

العمل المطلوب (لكل طلب) المقابل المالي (ريال سعودي) أعمال الدراسة المبدئية 25.000 أعمال التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي 75.000 تجزئة الأحمال على جهد التوزيع المنخفض لغرض قياس الاستهلاك 1000 لكل عداد شاملة ملحقاته وتركيبه

رابعاً: للأحمال التي يتم توصيلها على جهد النقل العالي أو الفائق، يتحمل طالب الخدمة تكاليف الإيصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال على النحو الآتي:

العمل المطلوب (لكل طلب) المقابل المالي (ريال سعودي) جهد النقل العالي جهد النقل الفائق أعمال الدراسة المبدئية الدراسة المبدئية 150.000 التعديل على نطاق العمل أو الموقع أو مسار التغذية 37.500 التعديل على أحمال الطلب ونتج عنه تعديل جهد تغذية النقل الأساسي 75.000 التعديل في الطلب ونتج عن ذلك ضرورة إجراء دراسة فنية متخصصة طلب إضافة أكثر من خيار في دراسة المشروع على جهد النقل العالي وجهد النقل الفائق أعمال التخطيط والإشراف الهندسي المشروع القياسي 6.000.000 8.000.000 التغذية الإضافية عن المشروع القياسي (ريال / دائرة إضافية) 1.500.000 2.000.000 تنفيذ محطة تحويل إضافية لنفس مشروع طالب الخدمة 3.600.000 4.800.000 تنفيذ مشروع بمعدات أكثر من معدات المشروع القياسي 1.500.000 2.000.000 تجزئة الأحمال على جهود التوزيع لغرض قياس الاستهلاك 1000 لكل عداد شاملة ملحقاته وتركيبه

خامساً: يكون المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع، على النحو الآتي: