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تعرف على تفاصيل المقابل المالي لإيصال الخدمة الكهربائية بعد التعديل

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الرياض - محمد الوسيري - نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (11 /51 /43) وتاريخ 20 /08/ 1443هـ بشأن اعتماد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.

تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية

وجاءت التعديلات كما يلي:

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أولاً: يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- الدراسة المبدئية: هي الأعمال الأولية ما قبل توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية، لدراسة خيارات الإيصال المتاحة وتقدير التكاليف لها، وذلك لإعداد خطة واتفاقية الإيصال لطالب الخدمة.
2- التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي: هي أعمال التخطيط وإعداد الرفع المساحي وإجراءات تأمين حقوق المرور، والأعمال الهندسية من إعداد لنطاقات العمل والمواصفات الفنية ووثائق العقود بما في ذلك تكاليف الطرح والترسية، بالإضافة إلى تكاليف الإشراف الهندسي لضمان الالتزام بالمواصفات والمتطلبات الفنية.
3- المشروع القياسي لجهد النقل العالي: محطة تحويل تحوي ثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد العالي (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية.
4- المشروع القياسي لجهد النقل الفائق: محطة تحويل مركزية تحوي ثلاثة محولات للجهد الفائق وثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد الفائق (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية.

المقابل المالي

ثانياً: يكون المقابل المالي للإيصال على جهد التوزيع المنخفض حسب سعة القاطع على النحو الآتي:

سعة القاطع (ك.ف.أ) المقابل المالي

(ريال/ك.ف.أ)

أكبر من إلى
1 30 60
30 60 95
60 120 120
120 500 175
500 4000 250

 

ثالثاً: للأحمال التي يتم توصيلها على جهد التوزيع المتوسط، يتحمّل طالب الخدمة تكاليف الايصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال على النحو الآتي:

العمل المطلوب (لكل طلب) المقابل المالي

(ريال سعودي)

أعمال الدراسة المبدئية 25.000
أعمال التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي 75.000
تجزئة الأحمال على جهد التوزيع المنخفض لغرض قياس الاستهلاك 1000 لكل عداد

شاملة ملحقاته وتركيبه

 

رابعاً: للأحمال التي يتم توصيلها على جهد النقل العالي أو الفائق، يتحمل طالب الخدمة تكاليف الإيصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال على النحو الآتي:

العمل المطلوب (لكل طلب) المقابل المالي (ريال سعودي)
جهد النقل العالي جهد النقل الفائق
أعمال الدراسة المبدئية الدراسة المبدئية 150.000
التعديل على نطاق العمل أو الموقع أو مسار التغذية 37.500
التعديل على أحمال الطلب ونتج عنه تعديل جهد تغذية النقل الأساسي 75.000
التعديل في الطلب ونتج عن ذلك ضرورة إجراء دراسة فنية متخصصة
طلب إضافة أكثر من خيار في دراسة المشروع على جهد النقل العالي وجهد النقل الفائق
أعمال التخطيط والإشراف الهندسي المشروع القياسي 6.000.000 8.000.000
التغذية الإضافية عن المشروع القياسي  (ريال / دائرة إضافية) 1.500.000 2.000.000
تنفيذ محطة تحويل إضافية لنفس مشروع طالب الخدمة 3.600.000 4.800.000
تنفيذ مشروع بمعدات أكثر من معدات المشروع القياسي 1.500.000 2.000.000
تجزئة الأحمال على جهود التوزيع لغرض قياس الاستهلاك 1000 لكل عداد

شاملة ملحقاته وتركيبه

 

خامساً: يكون المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع، على النحو الآتي:

المساحة (م2) المقابل المالي (ريال سعودي)
إلى 50.000 25.000
أكبر من 50.000 إلى 100.000 50.000
أكبر من 100.000 إلى 500.000 100.000
أكبر من 500.000 150.000
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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