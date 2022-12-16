شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في نيوم بمختلف التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.

المسميات الوظيفية :

– مدير ارتباط المحتوى

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– مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)

– مهندس تسليم أصول متخرج

– مهندس تسليم أصول متخرج

– مدير عقد الحساب الرئيسي

– أخصائي التنوع البيولوجي والعيش

– أخصائي تنفيذ الاستدامة

– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

– مدير أول – عمليات الطاقة

– مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه

– منسق المشاريع

– مساعد تنفيذي (ثانوي)

رابط التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية : اضغط هنا.