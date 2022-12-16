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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في نيوم بمختلف التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.
المسميات الوظيفية :
– مدير ارتباط المحتوى
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– مهندس تسليم أصول متخرج
– مهندس تسليم أصول متخرج
– مدير عقد الحساب الرئيسي
– أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
– أخصائي تنفيذ الاستدامة
– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
– مدير أول – عمليات الطاقة
– مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
– منسق المشاريع
– مساعد تنفيذي (ثانوي)
رابط التقديم :
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية : اضغط هنا.