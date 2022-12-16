القبض على يمني انتهك حرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية - #عاجل

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نظيره الإثيوبي التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بجدة رئيس المجلس الأعلى... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 22 جمادى الأولى 1444 هـ 22 جمادى الأولى 1444 هـ آل الشيخ: صحوة المسلمين اليوم حقيقية وليست تدميرية أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، أن صحوة المسلمين اليوم... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 22 جمادى الأولى 1444 هـ 22 جمادى الأولى 1444 هـ التميز لفراولة نجران حققت منطقة نجران تميزا جديدا في مجال الزراعة بإنتاج نوع فريد ومميز من الفراولة بحجم كبير انفردت به عن بقية أنواع الفراولة المحلية... جازان: قاسم الكستبان جازان: قاسم الكستبان 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ حزمة تسهيلات للقادمين إلى مكة والمدينة من تركيا أعلنت السعودية عن إطلاق حزمة من التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من مواطني جمهورية تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات... إسطنبول: دوت الخليج إسطنبول: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ مكافحة المخدرات: وظائف برتبة (جندي/ جندي أول) للنساء أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ مخالفو الإقامة والعمل يتصدرون جرائم نوفمبر تصدرت مخالفات نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، قضايا النظام البيئي، وانتحال الشخصية، وسرقة الأموال والمصوغات، وبيع الحبوب... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ 4 مجالات مستحدثة بخدمات الطب المنزلي وصل عدد المستفيدين من خدمات الطب المنزلي في المملكة هذا العام 44 ألف مستفيد، تخفيفا لعبء التنقل من المنزل إلى المستشفيات فيما يتم... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ

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