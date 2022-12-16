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القبض على يمني انتهك حرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية - #عاجل

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وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نظيره الإثيوبي

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بجدة رئيس المجلس الأعلى...

891678d46d.jpg مكة المكرمة: فهد الإحيوي
9b7ce066a8.jpg22 جمادى الأولى 1444 هـ

آل الشيخ: صحوة المسلمين اليوم حقيقية وليست تدميرية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، أن صحوة المسلمين اليوم...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1444 هـ

التميز لفراولة نجران

حققت منطقة نجران تميزا جديدا في مجال الزراعة بإنتاج نوع فريد ومميز من الفراولة بحجم كبير انفردت به عن بقية أنواع الفراولة المحلية...

icon-byline.pngجازان: قاسم الكستبان
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1444 هـ

حزمة تسهيلات للقادمين إلى مكة والمدينة من تركيا

أعلنت عن إطلاق حزمة من التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من مواطني جمهورية تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات...

icon-byline.pngإسطنبول: دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1444 هـ

مكافحة المخدرات: وظائف برتبة (جندي/ جندي أول) للنساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1444 هـ

مخالفو الإقامة والعمل يتصدرون جرائم نوفمبر

تصدرت مخالفات نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، قضايا النظام البيئي، وانتحال الشخصية، وسرقة الأموال والمصوغات، وبيع الحبوب...

icon-byline.pngجدة: يمن لقمان
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1444 هـ

4 مجالات مستحدثة بخدمات الطب المنزلي

وصل عدد المستفيدين من خدمات الطب المنزلي في المملكة هذا العام 44 ألف مستفيد، تخفيفا لعبء التنقل من المنزل إلى المستشفيات فيما يتم...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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