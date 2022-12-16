القبض على يمني انتهك حرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية - #عاجل

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وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نظيره الإثيوبي
التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بجدة رئيس المجلس الأعلى...
آل الشيخ: صحوة المسلمين اليوم حقيقية وليست تدميرية
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، أن صحوة المسلمين اليوم...
التميز لفراولة نجران
حققت منطقة نجران تميزا جديدا في مجال الزراعة بإنتاج نوع فريد ومميز من الفراولة بحجم كبير انفردت به عن بقية أنواع الفراولة المحلية...
حزمة تسهيلات للقادمين إلى مكة والمدينة من تركيا
أعلنت السعودية عن إطلاق حزمة من التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من مواطني جمهورية تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات...
مكافحة المخدرات: وظائف برتبة (جندي/ جندي أول) للنساء
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة...
مخالفو الإقامة والعمل يتصدرون جرائم نوفمبر
تصدرت مخالفات نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، قضايا النظام البيئي، وانتحال الشخصية، وسرقة الأموال والمصوغات، وبيع الحبوب...
4 مجالات مستحدثة بخدمات الطب المنزلي
وصل عدد المستفيدين من خدمات الطب المنزلي في المملكة هذا العام 44 ألف مستفيد، تخفيفا لعبء التنقل من المنزل إلى المستشفيات فيما يتم...
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