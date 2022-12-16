شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله يعود للهجوم.. تشكيل المغرب المتوقع لمباراة كرواتيا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب المغرب تحدي قوي ومثير غدًا، حينما يواجه المنتخب الكرواتي، فى مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع فى مونديال قطر الحالي، حيث يسعي المنتخب المغربي لمواصلة مسيرته الرائعة فى البطولة وحصد البرونزية الأولى للقارة الأفريقية والعرب فى المونديال عبر تاريخه.

فى حين يسعي المنتخب الكرواتي فى تفادي الهزيمة والخروج بأقل الخساير، بعد أن تحطم حلم مودريتش ورفاقه فى الوصول للنهائي الثاني على التوالي، حيث من المتوقع أن يخوض لوكا مباراته الأخيرة رفقة كرواتيا فر كأس العالم، الأمر الذي يحفظ على الفوز وترك ذكري جيدة فى ظهوره الأخير.

وكان منتخب المغرب فد تعرض للهزيمة فى مباراة الدور قبل النهائي أمام فرنسا 0/2،فى حين تعرض المنتخب الكرواتي للهزيمة من الأرجنتين فى نفس الدور بثلاثية نظيفة.



موعد مباراة المغرب وكرواتيا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الكرواتي غدًا السبت القادم، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال الحالي، على أن تقام فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل المغرب المتوقع لمباراة كرواتيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي مباراة كرواتيا القادمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس.

الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحميد الصبيري- عز الدين أوناحي.

الهجوم: سفيان بوفال - عبد الرزاق حمد الله - حكيم زياش.