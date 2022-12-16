شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب الزمالك من جديد.. مصطفي شلبي خارج مباراة البنك الأهلي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نادي الزمالك لصدمة جديدة قبل مواجهة البنك الأهلي اليوم، فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تأكد غياب نجم الفريق مصطفي شلبي عن المباراة بسبب تعرض اللاعب لإجهاد وشد فى العضلية الخلفية، الشئ الذي يمنع اللاعب من التواجد فى مواجهة الليلة بداعي الإصابة.

وكان اللاعب قد تألق فى الجولة الماضية، بعدما تمكن من تسجيل هدف الفوز الوحيد للفارس الأبيض فى مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فإن غياب اللاعب سيؤثر على الفريق بصورة كبيرة، بجانب إستمرار غياب النجم السنغالي نداي عن الفريق بسبب إصابته مع الفريق فى بداية الموسم.



فيريرا يفكر فى تغيير مركز عاشور!

وأفادت بعض التقارير أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا يفكر فى تغيير مركز إمام عاشور نجم وسط الفريق، على أن يقوم بالدفع به فى مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب شلبي، بجانب الدفع بدونجا من بداية المباراة فى وسط الملعب بجوار عمرو السيسي.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي اليوم الجمعة، فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.