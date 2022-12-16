شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسجل إعتراضه على إختيار الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مسئولي نادي الزمالك عن إستيائهم الشديد بسبب إختيار الأهلي المصري للمشاركة فى كأس العالم للأندية القادم، يأتي ذلك بسبب عدم حصول المارد الأحمر على بطولة دوري أبطال إفريقيا فى الموسم المنقضي، ومن ثم لا يحق له المشاركة فى البطولة كممثلًا للقارة السمراء.

وأعلن الإتحاد الدولي "فيفا" منذ لحظات عن إقامة البطولة فى المغرب هذه النسخة، الأمر الذي يجعل الوداد يشارك فى البطولة كممثل لدولة المغرب وليس كحاملًا للقب دوري الأبطال، فى حين يشارك الأهلى فى البطولة بسبب كونه وصيفًا لدوري الأبطال فى نسخته الأخيرة.



الفرق العربية تزين كأس العالم!

ويشهد كأس العالم للأندية الحالي تواجد أكثر من فريق عربي بالبطولة، على عكس النسخ السابقة، حيث يتواجد الوداد كصاحب الدولة المستضيفة للحدث، والأهلى كممثل للقارة الأفريقية، والهلال السعودي كممثل للقارة الآسيوية، الشئ الذي لم يتحقق من قبل فى تاريخ البطولة.



الأهلى يبدأ الإستعداد للمونديال!

وبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي التنسيق مع الجهاز الفني للفريق من أجل المشاركة فى كأس العالم الحالي، بعد قرار "الفيفا " الرسمي بإستضافة المغرب للبطولة بشكل رسمي، على أن يقوم الفريق بإبرام العديد من الصفقات القوية خلال المريكاتو الشتوي والإستعداد بشكل مغاير للمونديال.

الجدير بالذكر أن البطولة ستنطلق يوم 1 فبراير 2023 على أن تنتهي فى 11 فبراير من هذه الفترة، بمشاركة 7 فرق خلال مجربات البطولة بنظامها القديم والمتعاهد عليه، على أن يشارك بطل قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية فى البطولة من الدور قبل النهائي مباشرة.