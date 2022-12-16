شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يرصد القيمة التسويقية الحالية لنجم الوسط المغربي أوناحي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رصد الموقع العالمي ترانسفير ماركت سعر النجم المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط أنجيه الفرنسي، حيث ظهر اللاعب بقيمة مالية تعادل 3.5 مليون يورو فقط، الشئ الذي يعد قليل للغاية مقارنة بما قدمه اللاعب رفقة أسود الأطلس فى مونديال قطر الحالي.

ومما لا شك فيه أن إنتقال اللاعب المتوقع القادم لأحد عمالقة أوروبا سيتجاوز هذه القيمة بشكل كبير، خاصة فى ظل رغبة أكثر من فريق أوروبي فى إستقدام اللاعب على راسهم برشلونة الإسباني، مما قد يجعل الصفقة تصل إلى ما لا يقل عن 30 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



ليفربول يدرس ضم أوناحي!

وبالحديث عن رغبة برشلونة فى إستقدام اللاعب، فهناك إهتمام آخر من قبل مسئولي ليفربول بالتعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم، مما قد يزيد الخناق على الفريق الكتالوني ويصعب من إتمام الصفقة على الفريق الإسباني، الشئ الذي سيزيد من المقابل المادي للصفقة بكل تأكيد.



موقف اللاعب من العروض المقدمة له!

ومن جانبه يفضل اللاعب الإنتقال إلى فريق برشلونة فى الفترة المقبلة، على حسب ما ورد من اللاعب إلى أحد المصادر القريبة منه، مما قد يجعل الفريق الكتالوني يتمسك بإتمام تعاقده مع اللاعب وسط رغبته القوية فى القدوم للفريق، الأمر الذي قد يكون طوقًا للنجاة للفريق الكتالوني فى وسط أرتفاع أسعار اللاعبين.