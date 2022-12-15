مطلب بتوطين قطاع التوصيل

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الرياض - محمد الوسيري - شدد المتخصص في التسويق سليمان الثويني، على أنه يوجد اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، مشيرًا إلى ضرورة التوطين في قطاع التوصيل.

80 % من العاملين غير سعوديين

وقال الثويني في تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الخميس: ليس هناك اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، و80% من العاملين غير سعوديين.

وأضاف: يمكن توطين نسبة كبيرة في القطاع خاصة لفئة الشباب؛ وذلك لأنه غير مرتبط بساعات عمل محددة.