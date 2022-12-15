اخبار السعوديه

مطلب بتوطين قطاع التوصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم مطلب بتوطين قطاع التوصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد المتخصص في التسويق سليمان الثويني، على أنه يوجد اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، مشيرًا إلى ضرورة التوطين في قطاع التوصيل.

80 % من العاملين غير سعوديين

وقال الثويني في تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الخميس: ليس هناك اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، و80% من العاملين غير سعوديين.

وأضاف: يمكن توطين نسبة كبيرة في القطاع خاصة لفئة الشباب؛ وذلك لأنه غير مرتبط بساعات عمل محددة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا