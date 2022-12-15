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شكرا لقرائتكم مطلب بتوطين قطاع التوصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شدد المتخصص في التسويق سليمان الثويني، على أنه يوجد اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، مشيرًا إلى ضرورة التوطين في قطاع التوصيل.
80 % من العاملين غير سعوديين
وقال الثويني في تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الخميس: ليس هناك اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، و80% من العاملين غير سعوديين.
وأضاف: يمكن توطين نسبة كبيرة في القطاع خاصة لفئة الشباب؛ وذلك لأنه غير مرتبط بساعات عمل محددة.