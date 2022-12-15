استخدام الجوال فترات طويلة يضر سماعات الأذن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام الجوال لفترات طويلة حتى لا يؤثر سلبا على أداء سماعات الأذن الطبية، مؤكدة أن الموجات اللاسلكية (الجوال) قد تؤثر سلبا على السماعات الطبية في حال سماع ضجيج. ونصحت الهيئة بتقليل وقت استخدام الهاتف للحد من التعرض لموجات الراديو اللاسلكي. كما نصحت باستخدام وضع المتحدث عند الاتصال SPEAKER MOOD ، واستشارة الطبيب المختص أو أخصائي السمعيات عند الحاجة. كما نصحت باستخدام وضع المتحدث عند الاتصال SPEAKER MOOD ، واستشارة الطبيب المختص أو أخصائي السمعيات عند الحاجة. وقالت الهيئة «إنه قبل شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية يجب الفحص لدى الطبيب ليحدد النوع المناسب لحالتك. وعند الشعور بأعراض مرتبطة بمشاكل السمع، يجب المبادرة باستشارة طبيبك لمعرفة حاجتك لاستخدام سماعة أذن طبية. لماذا تستخدم السماعات؟





مشاكل سماع الهاتف أو الجوال.



سماع حديث الآخرين بصعوبة.



إطالة صوت التلفاز لدرجات عالية.



السماع من أذن أكثر من الأخرى.



ارتفاع صوتك عند مخاطبة الغير.



إرشادات استخدام السماعات:



إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب لحالتك.



حفظ السماعة بعيدا عن متناول الأطفال.



التأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوفر خدمات ما بعد البيع.



التأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية الاستخدام.



التأكد من عدم تعرض السماعة للرطوبة أو الحرارة.



المحافظة على تنظيف السماعة دوريا حسب إرشادات الاستخدام.



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