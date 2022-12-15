تهيئة خريجات تقنية جدة لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الكلية التقنية للبنات بجدة، ممثلة في وحدة التنسيق الوظيفي بالكلية، أمس، برنامج «تهيئة الخريجات لسوق العمل»، الذي يستهدف خريجات ومتدربات التدريب التعاوني؛ لتطوير وصقل شخصياتهن وإعدادهن لسوق العمل، بتزويدهن بمجموعة من المهارات. وتناول البرنامج محاور عدة، تمثلت في إقامة ورشة إعداد وكتابة السيرة الذاتية، وطرق البحث عن وظائف، والإعداد والتهيئة للمقابلات الشخصية، ومهارات الاتصال مع الرؤساء والزملاء والمراجعين.

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