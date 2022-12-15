شكرا لقرائتكم خبر معرض تعريفي بالمشاركين في مؤتمر اللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء النعيم، أمس، المعرض التعريفي للجهات المشاركة من القطاعات اللغوية ومؤسسات القطاع غير الربحي في «مؤتمر اللغة العربية، الهوية والتمكين والأثر»، المقامة فعالياته بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

وتعرض أركان الجهات المشاركة في المعرض، البرامج والأعمال التي يتم تقديمها خلال أيام المؤتمر، والتجارب الرائدة في تأسيس مشاريع اللغة العربية، وجهود الجهات في خدمة ونشر ثقافة التطوع في اللغة العربية.

وشهدت أعمال وجلسات المؤتمر، أمس، عقد حلقة النقاش الأولى بعنوان: «الأوقاف الجامعية واللغة العربية .. الواقع وآفاق التمكين»، وورشة عمل بعنوان: «التطوع اللغوي والجامعات السعودية»، فيما واصلت جلسات المؤتمر عقدها في جلستها الثالثة بعنوان: «الاستثمار اللغوي وآفاق الاستدامة المالية»، ثم حلقة نقاش بعنوان: «دور مكونات القطاع غير الربحي في تعزيز اللغة الأم»، تلتها ورشة عمل بعنوان: «فرص تمكين المؤسسات اللغوية من القطاع غير الربحي وقطاع الأوقاف».