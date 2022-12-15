شكرا لقرائتكم خبر دعم المجالات البحثية والتقنية لخدمة المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصت الاتفاقية على عقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لبحث أوجه التعاون المشتركة، وتقديم النشرات الجوية للمشاعر المقدسة من قبل المركز الوطني للأرصاد كشريك استراتيجي لأخبار الطقس، وعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بشركة كدانة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد الاجتماعات الثنائية بين الطرفين لمناقشة الطلبات والمعلومات والدراسات الأرصادية.كما تضمنت تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والدراسات الفنية في مجالات الأرصاد، وتدريب موظفي شركة كدانة على كيفية الاستفادة من معلومات الأرصاد، ومشاركة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها حالات الطقس.
وفي المجالات الإعلامية والتطوعية، نصت الاتفاقية على تفعيل الأنشطة التطوعية المشتركة وتبادل النشرات والمطبوعات والتقارير والدعوات، للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمعارض، وإتاحة الأخبار والإعلانات والاجتماعات والمناسبات وإعلانات الوظائف الشاغرة والفرص التطوعية.
أهم بنود الاتفاقية:
- التعاون في مجال الأرصاد والمجالات البحثية والتدريبية والتقنية.
- تقديم النشرات الجوية للمشاعر المقدسة من المركز الوطني للأرصاد.
- عرض النشرات الجوية على الموقع الالكتروني الخاص بشركة كدانة.
- تدريب موظفي كدانة على كيفية الاستفادة من المعلومات الأرصادية.
- مشاركة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها حالات الطقس.
- تفعيل الأنشطة التطوعية المشتركة وتبادل النشرات والمطبوعات والتقارير.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم المجالات البحثية والتقنية لخدمة المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.