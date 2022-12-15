دعم المجالات البحثية والتقنية لخدمة المشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة كدانة للتنمية والتطوير في مقر الشركة بمشعر منى أمس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد، تهدف إلى التعاون وتبادل الإمكانات العلمية والفنية بين الجهتين في عدة مجالات، منها: مجال الأرصاد والمجالات البحثية والتدريبية والتقنية والدراسات الفنية، لخدمة المشاعر المقدسة.

ونصت الاتفاقية على عقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لبحث أوجه التعاون المشتركة، وتقديم النشرات الجوية للمشاعر المقدسة من قبل المركز الوطني للأرصاد كشريك استراتيجي لأخبار الطقس، وعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بشركة كدانة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد الاجتماعات الثنائية بين الطرفين لمناقشة الطلبات والمعلومات والدراسات الأرصادية.

كما تضمنت تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والدراسات الفنية في مجالات الأرصاد، وتدريب موظفي شركة كدانة على كيفية الاستفادة من معلومات الأرصاد، ومشاركة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها حالات الطقس.

وفي المجالات الإعلامية والتطوعية، نصت الاتفاقية على تفعيل الأنشطة التطوعية المشتركة وتبادل النشرات والمطبوعات والتقارير والدعوات، للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمعارض، وإتاحة الأخبار والإعلانات والاجتماعات والمناسبات وإعلانات الوظائف الشاغرة والفرص التطوعية.

أهم بنود الاتفاقية:

