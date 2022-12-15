شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 7 مستودعات مخالفة بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية جولات رقابية، استهدفت المنشآت التجارية والمستودعات والمباني تحت الإنشاء بمدينة الظهران، نتج عنها تحرير 130 مخالفة للاشتراطات البلدية، وإغلاق 7 مستودعات مخالفة، ورفع 9 سيارات تالفة.

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة الجولات الرقابية وتكثيفها، للتثبت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية، التي تأتي متماشية مع مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

من جانب آخر، نفذت أمانة الشرقية جولات رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة الخفجي، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وإتلاف 32 كجم من المواد الغذائية، وتحرير 6 مخالفات، إضافة إلى منع 11 عاملا من العمل لعدم وجود شهادات صحية.