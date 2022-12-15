بدء قبول الكادر النسائي بمكافحة المخدرات

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كما أوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي/ جندي أول)، للكادر النسائي، خلال الفترة من السبت 23/ 5/ 1444، وحتى الخميس 28/ 5/ 1444.كما أوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

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