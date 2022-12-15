شكرا لقرائتكم خبر المها العربي في محمية نيوم للمرة الأولى منذ 100عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في وجود للمها العربي للمرة الأولى منذ 100 عام، أطلقت في «محمية نيوم» أمس 4 أنواع من الحيوانات البرية، هي: المها العربي، والوعل، والغزال الرملي (ظبي الريم)، والغزال الجبلي، ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة توطين الكائنات الفطرية التي تشمل إطلاق عدد من الحيوانات البرية في المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود نيوم المنبثقة عن رؤيتها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وأن تكون نموذجا غير مسبوق في الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية على مستوى المنطقة؛ حيث قام فريق نيوم بتقديم الدعم لنقل هذه الحيوانات البرية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الرياض في أكتوبر الماضي إلى محمية نيوم. وللتأكد من تكيفها مع الظروف البيئية في المحمية، وضعت في مواقع مخصصة حتى تتأقلم بشكل تدريجي على البيئة الجديدة، قبل إطلاقها في المحمية.

وتسعى المحمية، ضمن منظومتها البيئية، إلى توفير أرضية مناسبة لتطوير وتطبيق مجموعة من الحلول والابتكارات لمواجهة التحديات التي تهدد كوكب الأرض، مثل فقدان التنوع الحيوي وانقراض السلالات؛ وذلك من خلال الشراكات البحثية وتوسيع نطاق الحلول وتسريع تبني التقنيات، مما يضع نيوم في مقدمة الجهات المساهمة في حماية منظومتنا البيئية.

وأوضح رئيس «محمية نيوم» الطبيعية الدكتور بول مارشال أن رؤية المها العربي في محمية نيوم للمرة الأولى منذ 100 عام هي لحظة تاريخية؛ إن التزامنا بحماية الطبيعة واستدامتها جزء لا يتجزأ من رؤية نيوم؛ لذا نعمل على تقديم نيوم كنموذج عالمي في حماية البيئات الطبيعية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان «إن شراكتنا مع نيوم تأتي في إطار البرنامج الوطني لإعادة الحيوانات الفطرية، الهادف إلى إعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعة، والذي يعد أحد مبادرات «السعودية الخضراء، ويأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي، وهي خطوة تؤكد عمق التكامل والتعاون بين المركز والجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.

محمية نيوم:

