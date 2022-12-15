شكرا لقرائتكم خبر إضافة 19 مخطوطة فارسية نادرة لمكتبة الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت مكتبة الحرم المكي الشريف مجموعة من المخطوطات القيمة التي أهداها أحد أبناء المهتمين بالعلم والمخطوطات، عاطف مصطفى كمال.

أوضح ذلك وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والشؤون الثقافية المدير العام للمكتبة الدكتور أحمد الشويعر، مؤكدا أن المخطوطات عددها 19مخطوطة أصلية وجميعها لغتها الفارسية متنوعة في مضمونها وعناوينها وفنونها.

وأضاف «إن هذه المخطوطات تناولت جوانب مختلفة منها الشريعة والسيرة النبوية وبعضا من دواوين الشعر والعلوم الاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطوطات جاءت من مكتبة الشيخ مصطفى أحمد كمال - رحمه الله - والتي ستعمل المكتبة بدورها على تعقيمها وترميمها وصيانتها وأرشفتها في مركز المخطوطات ليستفيد منها بعد ذلك المهتمون والباحثون وطلبة العلم».

من جهة أخرى استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المفتي الشيخ الدكتور حاج إبراهيم توفا والوفد المرافق له وعددا من المسؤولين.

وكان في استقبالهم المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أحمد السويهري ومساعد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمجمع حمزة العيوني.

وأطلع الضيوف على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها بالمملكة، وقد أشاد بما رأوه من جودة وإتقان في صناعة الكسوة، وتهيئة

كافة المواد الأولية لها. كما تعرفوا على آلية تطريز وحياكة القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز الرائع بالعمل اليدوي.