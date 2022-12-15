شكرا لقرائتكم خبر حملة للتوعية بالاستخدام الأمثل للمياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح برنامج قطرة أن حملة #استخدمها_بوعي، تأتي استكمالا للجهود المبذولة للوصول إلى مستقبل آمن للمياه من خلال تعزيز ثقافة ترشيد المياه وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وتطبيق الحلول التي تسهم في الحد من هدرها.وأضاف البرنامج أن المحافظة على المياه مسؤولية اجتماعية أفرادا وكيانات من خلال المساهمة في نشر الوعي بالممارسات المثلى لاستخدامات المياه في مختلف الاحتياجات سعيا إلى الوصول للاستدامة المائية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
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