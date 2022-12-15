شكرا لقرائتكم خبر ضبط 50 مخالفا بحوزتهم حطب محلي بـ4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 50 مخالفا لنظام البيئة، 40 مواطنا، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسية الهندية، ومقيما من الجنسية اليمنية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 956 م3 من الحطب المحلي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.