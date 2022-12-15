ضبط 50 مخالفا بحوزتهم حطب محلي بـ4 مناطق

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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