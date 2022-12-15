81 مليون مصل بالمسجد النبوي خلال 5 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز إجمالي المصلين في المسجد النبوي الشريف ابتداء من غرة محرم إلى 19 جمادى الأولى الحالي، 81 مليون مصل ومصلية، و8 ملايين مصل ومصلية في الروضة الشريفة والحرم القديم، فيما بلغ إجمالي عدد الزائرين للسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما - أكثر من 7 ملايين زائر. وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سخرت كافة الخدمات للمصلين والزائرين وتذليل كل المعوقات من خلال جميع إداراتها لتوفير جميع سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وراحة. وقدم السديس شكره لجميع منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ولرجال الأمن على جهودهم المباركة الجليلة سائلا المولى عز وجل أن يجازيهم بالإحسان إحسانا ويكتب لهم الأجر والثواب. وقدم السديس شكره لجميع منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ولرجال الأمن على جهودهم المباركة الجليلة سائلا المولى عز وجل أن يجازيهم بالإحسان إحسانا ويكتب لهم الأجر والثواب. وأوصى ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائريه، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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