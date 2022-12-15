خيارات لإصدار تأشيرة القدوم من تركيا لقاصدي مكة والمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المملكة حزمة من التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ من مواطني جمهورية تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكل يسر وسلاسة وسهولة.

جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الترويجي الذي أقامته الهيئة السعودية للسياحة أمس الأول في مدينة إسطنبول، إذ بإمكان حاملي الجنسية التركية القدوم إلى المملكة عن طريق إصدار تأشيرة سياحية، عن طريق السفارة أو القنصلية السعودية بتركيا؛ كما يمكن التنسيق لإصدارها خلال 48 ساعة عن طريق مكاتب السياحة والسفر المعتمدة في تركيا، والمدرجة في الموقع الالكتروني بوزارة الخارجية السعودية.

ويمكن للمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن؛ من الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات الدولية في مدن جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة والمشرف العام على «نسك» فهد حميد الدين «تواصل المملكة جهودها لتقديم جميع التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ عبر خدمات وخيارات متنوعة وتسهيلات غير مسبوقة، لضمان تقديم تجربة روحانية وممتعة وسلسلة».

وأعرب عن سعادته بنتائج اللقاء الترويجي الذي أقامته المملكة في مدينة إسطنبول بمعية 50 شريكا للقطاع السياحي السعودي؛ ضم عددا من الجهات الحكومية والوجهات السياحية، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات، كما وقع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى شركات السفر والسياحة التركية.

خدمات منصة« نسك»:







صفحة مخصصة لحاملي الجنسية التركية.



جملة من الخدمات والتسهيلات.



تمكن الزائر من إصدار تأشيرة العمرة.



شراء أحد البرامج المتاحة. Visa.mofa.gov.sa



المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات: