مكافحة الحشرات في بؤر أمطار مكة

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وتتركز آلية العمل في التنسيق مع الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية للقيام بأعمال غسل الحاويات، وكذلك إلزام شركات الحاويات التجارية بذلك، ورش جميع الحاويات بالمبيدات لتطهيرها، كإجراء وقائي ومتابعتها بصفة دورية، ومتابعة مكتب العمليات 940 الخاص ببلاغات المواطنين بشأن طلب الرش الخارجي في الحدائق العامة والمجمعات السكنية، وجوار مجاري السيول.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة نشاطها وبرامجها الاحترازية والوقائية لمكافحة وتفادي ظهور وتكاثر الحشرات، خاصة بعد هطول الأمطار، متخذة كل التدابير الوقائية بتشكيل عدد من الفرق لتنفيذ خطتها في القضاء على مواقع وبؤر التوالد المحتملة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.وتتركز آلية العمل في التنسيق مع الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية للقيام بأعمال غسل الحاويات، وكذلك إلزام شركات الحاويات التجارية بذلك، ورش جميع الحاويات بالمبيدات لتطهيرها، كإجراء وقائي ومتابعتها بصفة دورية، ومتابعة مكتب العمليات 940 الخاص ببلاغات المواطنين بشأن طلب الرش الخارجي في الحدائق العامة والمجمعات السكنية، وجوار مجاري السيول.

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