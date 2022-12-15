التميز لفراولة نجران

حققت منطقة نجران تميزا جديدا في مجال الزراعة بإنتاج نوع فريد ومميز من الفراولة بحجم كبير انفردت به عن بقية أنواع الفراولة المحلية والمستوردة، وتفوقت عليها من حيث الحجم والجودة والمذاق.

وقال المزارع حمد غرير آل عباس إن «وقت زراعتها يبدأ مع بداية شهر أغسطس من كل عام وخلال شهرين تقريبا يبدأ بعدها الحصاد وجني الثمار»، وعن سر تميزها وظهورها بهذا الحجم، أوضح آل غرير أن عذوبة المياه وخصوبة التربة والأجواء التي تتميز بها منطقة نجران تساعد على ظهور الفراولة بهذا الشكل والطعم، إذ تتميز بسكرية المذاق والجودة العالية، وأكد أن كمية الإنتاج في اليوم الواحد تتجاوز الـ 600 كرتون صغير (باكيت) وسعر الوحدة من المزرعة نحو 12 ريالا فيما يصل سعره بالمحلات إلى 15 ريالا، مشيرا إلى وجود توجه عام بالاتجاه إلى تصدير المنتجات النجرانية إلى مختلف المناطق الجنوبية.