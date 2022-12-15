شكرا لقرائتكم طفلة سعودية تطرح كتابًا حول التعامل مع الغرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الطفلة ليندا الشيخي، عن كتابها الأول حيث تقدم من خلاله نصائح للأطفال في التعامل مع الغرباء.

دعم الأسرة

وقالت الشيخي، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس: إنها بدأت تؤلف الكتاب عندما كان عمرها 9 سنوات، مؤكدة أن والدتها كانت تشجعها دائمًا وهي كانت تتحمس بهذا التشجيع.

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نصائح للأطفال

وأوضحت أن فكرة كتابها هي تقديم نصيحة للأطفال، بضرورة الانتباه حين التعامل مع الأشخاص الغرباء.

وتأمل ليندا الشيخي أن يصل كتابها لكل أطفال العالم، مشيرة إلى أنها ستترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ليكون عالميًّا.