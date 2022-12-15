شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن السعودي يتراجع عن ضم "أفشة" الأهلي خلال المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الباطن السعودي يتجه إلى الإنسحاب من صفقة صانع ألعاب الأهلي المصري محمد مجدي "أفشة "، يأتي ذلك بسبب مغالاة مسئولي الفريق القاهري فى بيع اللاعب، بعدما تمسك مسئولي المارد الأحمر بالحصول على 750 ألف دولار من أجل رحيل اللاعب لمدة موسمًا واحدًا على سبيل الإعارة.

وأفادت التقارير أن هناك إستياء كبير من مسئولي الباطن بسبب تعنت مسئولي الفريق الأحمر غير المبرر، لا سيما أن رحيل اللاعب سيكون على سبيل الإعارة فقط، بجانب أن اللاعب لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق منذ التعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو سافيو فى الصيف الماضي.



الباطن يرد على مغالاة الأهلي!

ومن المتوقع أن يتقدم مسئولي الباطن بعرض آخير يصل قيمته إلى 500ألف دولار لإستعارة اللاعب لموسمًا واحدًا، على أن ينسحب مسئولى الفريق السعودي من الصفقة حال عدم موافقة مسئولى الأهلى المصري على رحيل اللاعب بهذه القيمة فى الفترة الحالية.



موقف أفشة من الإنضمم للباطن!

ومن جانبه يفضل اللاعب الخروج من النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، من أجل البحث عن فرصة للمشاركة الأساسية حتى لا يتأثر مستواه الفني خلال ما تبقي من الموسم الحالي، بعدما قام وكيله بإقناعه بفكرة الرحيل عن المارد الأحمر فى الفترة المقبلة من أجل إستعادة مستواه والعودة لمنتخب الفراعنة.