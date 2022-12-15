شكرا لقرائتكم تحديد 9 مواقع لحوادث الدهس في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ترأس أمين حفر الباطن، المهندس خلف العتيبي، الاثنين الماضي، اجتماع بأعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، بحضور مديري المرور وأمن الطرق وفرع وزارة النقل والهلال الأحمر وممثلين عن المحافظة وفريق فني من أمانة اللجنة، لتسليط الضوء على إحصائيات الحوادث المرورية والنقاط السوداء ومواقع الدهس بالمحافظة.

إحصائيات الحوادث

وقد قدم ممثل أمانة لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عرضًا تفصيليًّا شمل إحصائيات الحوادث ومسبباتها والنقاط السوداء ومواقع حوادث الدهس، بعد ذلك باشر الفريق الفني برنامج الزيارات للمواقع الخطرة والنقاط السوداء في المحافظة بعدد كلي 24 موقعًا تشمل 9 مواقع لحوادث الدهس بمشاركة ممثلين من القطاعات ذات العلاقة.

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وستقوم أمانة اللجنة بإعداد تقرير فني يشمل الملاحظات الهندسية والضبطية والتوصيات المتعلقة بها لرفع مستوى السلامة المرورية والتقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات.