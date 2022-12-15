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رصد 3 حالات عبث في فئة البداوة للون الشعل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن نادي الإبل رصد 3 حالات عبث في فئة البداوة للون الشعل، وحالة عبث في فئة 20 أصايل مهجنات، وتم استبعادها من المنافسة، وتم قبول حالتي استئناف.

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وفي وقت سابق، أوضح النادي تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السابعة.

زيادة عدد الدق

وتفصيلًا، أعلن نادي الإبل عن تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة بزيادة عدد الدق كحد أدنى كالتالي:

– 12 “دق”

– 3 “جل”

– 15 المجموع

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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