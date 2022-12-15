شكرا لقرائتكم خبر أفضل 7 مهن تناسب ميول الموظفين الانطوائيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصنف المدافعون من خلال سماتهم الانطوائية والاستشعارية والشعور والحكم، وغالبا ما يجعلهم ولاؤهم والتزامهم وتواضعهم أصدقاء مرغوبين وموظفين ممتازين. وفقا لمؤسسة Myers & Briggs، فإن ما يقرب من 14% من الأشخاص هم من هذه الفئة، وهم الأكثر شيوعا من بين 16 نوعا من الشخصيات.

من الناحية المهنية، غالبا ما يتطلعون إلى رد الجميل وإحداث فرق دون الرغبة في تسليط الضوء. تسترشد هذه الشخصيات بقيمها، وتجد الرضا في تقديم مساهمات ذات مغزى للعالم كجزء من عملية راسخة، ومن أشهر الشخصيات: بيونسيه، وكيت ميدلتون، وروزا باركس، والسير آرثر كونان دويل، والعراب نفسه، فيتو كورليوني. جمعت «مكة» أفضل 7 مهن لأنواع هذه الشخصية:

توفر وظائف العمل الاجتماعي أيضا مكافآت عاطفية، حيث إن عملهم الشاق يمكن أن يؤتي ثماره بشكل إيجابي في حياة الآخرين. إن بيئة العمل المهيكلة القائمة على السياسات والإجراءات تبقيهم على المسار الصحيح وواثقين في مهامهم.

- المستقبل الوظيفي

تبدو التوقعات الوظيفية للعاملين الاجتماعيين قوية للغاية بسبب الزيادة في الخدمات الاجتماعية للأطفال والأشخاص الذين يعانون من تحديات الصحة العقلية.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا بنسبة 13% في العمل للعاملين الاجتماعيين بين 2019 و2029، أكثر من ثلاث مرات أسرع من متوسط معدل النمو المتوقع لجميع المهن.

(2) ممرضة مسجلة

تساعد طبيعة الرعاية والمسؤولية الممرضات على التفوق في مجال التمريض.

يمكنهن توظيف مهاراتهن التحليلية والتواصلية والاستدلالية لتحقيق مستويات عالية من النجاح. تستفيد الممرضات أيضا من الاستقرار العاطفي والمهارات التنظيمية.

- المستقبل الوظيفي

مع تقدم سكان الولايات المتحدة في العمر، يجب أن يزداد الطلب على المزيد من خدمات الرعاية الصحية والممرضات.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 7% للممرضات بين عامي 2019 و2029، وهو ما يقرب من ضعف متوسط النمو المتوقع لجميع المهن.

(3) عالم الغذاء

يبحث علماء الأغذية ويختبرون طرقا لتحسين إنتاج الغذاء وجودته.

إنهم بحاجة إلى مهارات قوية في التفكير النقدي والتواصل والمراقبة.

يستوعب مجال علوم الأغذية أيضا الرغبة في أن عددا من ISFJ يجب أن يحدث فرقا إيجابيا، مما يسمح للمهنيين بالمساعدة في إنشاء مصادر طعام أكثر استدامة ومغذية.

- المستقبل الوظيفي

تقدم علوم الأغذية نظرة مستقبلية واعدة للوظائف مع زيادة البحث في كفاءة إنتاج الغذاء والاستدامة.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا بنسبة 6% لهذا المجال بين عامي 2019 و2029.

(4) المعلمون

يمتلكون عددا من المهارات والسمات الشخصية التي يمكن أن تساعد في جعلهم معلمين فعالين.

إن دعمهم وموثوقيتهم وصبرهم وتعاطفهم تخدمهم جيدا في مجال التدريس. يمكنهم أيضا تطبيق مهاراتهم في التواصل وحل المشكلات بشكل كبير.

- المستقبل الوظيفي

المدرسة الثانوية ومعلمو المدارس الابتدائية يستفيدون من التوقعات المهنية الإيجابية.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 4% لكلا المجموعتين، وهو ما يتماشى مع المعدل الوطني لجميع المهن.

في حين أن النمو يعتمد إلى حد كبير على الميزانيات الحكومية، فإن هاتين القوتين العاملتين تتحدان لتوظيف أكثر من 2.6 مليون معلم.

(5) مديرو مركز رعاية الطفل

غالبا ما يجدون الرضا كمديرين لمراكز رعاية الأطفال، تماما كما يفعلون في معظم وظائف تنمية الطفولة.

يميلون إلى الاستمتاع بفرصة مساعدة الأطفال وعائلاتهم، ويفتخرون بالتعاطف والصبر والحماس لجعل مراكز رعاية الأطفال مرحبة وممتعة.

- المستقبل الوظيفي

بينما تستمر العائلات في استخدام مراكز رعاية الأطفال بمعدلات عالية، قد تعيق قيود التكلفة النمو العام في هذا المجال.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا بنسبة 1% لمديري مراكز رعاية الأطفال بين عامي 2019 و2029، وهو أبطأ من متوسط النمو المتوقع لجميع المهن.

(6) أخصائي موارد بشرية

توفر وظائف الموارد البشرية (HR) منفذا رائعا، للذين يمكنهم توظيف دعمهم وتعاطفهم لمساعدة الأشخاص أثناء تقدمهم في حياتهم المهنية.

- المستقبل الوظيفي

مع زيادة تعقيد قوانين ولوائح التوظيف، يزداد الطلب على متخصصي الموارد البشرية.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 7% لهؤلاء المهنيين بين عامي 2019 و2029، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط لجميع المهن.

(7) مهندس صحة وسلامة

كمهندسين في مجال الصحة والسلامة، يمكن المساعدة في الحفاظ على المهنيين العاملين في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والبناء، في مأمن من الأذى. يمكن لمهندسي الصحة والسلامة المنظمين والدقيقين والمدفوعين بالعملية إحداث فرق دون لعب دور مركزي.

- المستقبل الوظيفي

يساعد النمو في الصناعة التحويلية والتعقيدات التي تنطوي عليها لوائح الصحة والسلامة على المساهمة في رؤية إيجابية للتوظيف. يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 4% لمهندسي الصحة والسلامة بين عامي 2019 و2029، وهو ما يتوافق مع متوسط النمو المتوقع لجميع المهن.

خيارات وظيفية إضافية

• عالم بيئي

• صحة الأسنان

• مساعدة طبية

• أمين مكتبة

• مساعد إداري

• عامل رعاية أطفال

• مستشار تمويل شخصي

• مهندس طب حيوي

• مضيفة طيران

• رجل إطفاء

• عامل صيانة

• فنان

• عالم نبات

• ضابط لمراقبة سلوك المذنبين

• معالج جهاز تنفسي

• التمريض

• التعليم

• الخدمة الاجتماعية

• العمل الديني

• خدمة الزبائن

• الموارد البشرية