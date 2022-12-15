حزمة تسهيلات للقادمين إلى مكة والمدينة من تركيا

أعلنت السعودية عن إطلاق حزمة من التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من مواطني جمهورية تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكل يسر وسلاسة وسهولة، جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الترويجي الذي أقامته الهيئة السعودية للسياحة في مدينة إسطنبول.

وبإمكان حاملي الجنسية التركية القدوم إلى المملكة عن طريق إصدار تأشيرة سياحية، عن طريق السفارة أو القنصلية السعودية في تركيا، كما يمكن التنسيق لإصدارها خلال 48 ساعة عن طريق مكاتب السياحة والسفر المعتمدة في تركيا، والمدرجة في الموقع الالكتروني بوزارة الخارجية السعودية.

ويمكن للمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، من الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات الدولية في مدن جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام.

وتقدم منصة "نسك" التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وخصصت من خلالها صفحة لحاملي الجنسية التركية، جملة من الخدمات والتسهيلات، تمكن الزائر من إصدار تأشيرة العمرة، عبر شراء أحد البرامج المتاحة.

وتتيح (المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات) للمواطنين السعوديين: إصدار تأشيرة الزيارة الشخصية لأصدقائهم، كما تمكن المواطنين والمقيمين الراغبين باستضافة أقاربهم؛ من إصدار تأشيرة الزيارة العائلية. وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة والمشرف العام على "نسك" الأستاذ فهد حميد الدين: "تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتقديم كافة التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر خدمات وخيارات متنوعة وتسهيلات غير مسبوقة، لضمان تقديم تجربة روحانية وممتعة وسلسلة".

وأضاف: "سعداء بنتائج اللقاء الترويجي الذي أقامته المملكة في مدينة إسطنبول بحضور أكثر من 50 شريكاً للقطاع السياحي السعودي، ضم عددًا من الجهات الحكومية والوجهات السياحية، بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتجية مع كبرى شركات السفر والسياحة التركية".