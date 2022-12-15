شكرا لقرائتكم الخطوط الحديدية السعودية تحصد أفضل جهة عمل لعام 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حصلت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم الخميس، على جائزة “أفضل جهة عمل” على صعيد منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 وذلك ضمن منافسة شملت 120 جهة مرشحة خلال حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في الشرق الأوسط المنظم بضيافة المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية CIPD، الذي أقيم في مدينة دبي.

مسيرة سار

ووصف الرئيس التنفيذي لـ”سار” الدكتور بشار بن خالد المالك هذا الفوز بالحدث المهم والمميز على صعيد مسيرة “سار”، كونه يعكس جهود الخطوط الحديدية السعودية المبذولة لتطوير بيئة العمل الداخلية، وتعزيزها وفق أفضل المعايير التشغيلية، والخيارات الجاذبة، بهدف توفير أعلى درجات التحفيز لكل منسوبينا.

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رؤية تنظيمية

وأوضح مدير عام الموارد البشرية ودعم الأعمال لدى “سار” عبد الرحمن تركستاني أن هذا الإنجاز يأتي ليثبت مدى صحة رؤية “سار” التنظيمية لبيئة العمل الداخلية، مفيدًا أن ذلك جاء نتيجة الاستثمار بالكثير من الوقت والجهد على مدى السنوات الماضية للوصول إلى هذا المستوى المعياري المشرّف، مؤكداً مدى حرص إدارة الخطوط الحديدية السعودية على مواصلة ذات النهج بهدف تحقيق المزيد من تميز الأداء.

يذكر أن جائزة الموارد البشرية في الشرق الأوسط المنظمة بضيافة المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية CIPD، تتضمن عدداً من الفئات التي تشمل: جائزة أفضل مدير تنفيذي للعام، وفريق العام في مجال الموارد البشرية، وأفضل برنامج رفاهية، وأفضل مبادرة لمشاركة الموظفين، وأفضل برنامج للتعلم والتطوير، وأفضل إستراتيجية للتوظيف، وإدارة المواهب، وأفضل مبادرة تدريبية، وأفضل ابتكار رقمي في مجال الموارد البشرية.