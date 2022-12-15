شكرا لقرائتكم ماذا تعني حالة الدفعة مدفوعة بحساب المواطن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الخميس، مع استفسارات المستفيدين بشأن أسباب عدم نزول الدعم في حسابه رغم أن الدفعة مدفوعة.

مراجعة البنك

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يجب مراجعة البنك فورًا في حال كانت الدفعة مدفوعة ولم يظهر الدعم.

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وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على السائل: “في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

تفاصيل الدفعة 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر والتي بلغت نحو 3.6 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.