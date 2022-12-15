شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية.. إستياء كبير فى المغرب بسبب النجم المصري محمد صلاح! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن وجود حالة من الإستياء الكبيرة لدي الشعب المغربي بسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يأتي ذلك بسبب عدم مساندة اللاعب لأسود الأطلس فى مشوار البطولة، حيث أن اللاعب لم يعلق على صعود المغرب للدور قبل النهائي فى المونديال.

وأفادت التقارير إن إنجاز المنتخب المغربي بالوصول إلى هذه المرحلة من البطولة يجب أن يجعل اللاعب والقارة الأفريقية جميعها فخورين لما حققته المغرب، الشئ الذي لم يظهر من اللاعب المصري، والذي أصاب وسائل الإعلام المغربية بالصدمة والإستياء الكبير بسبب موقف اللاعب ضد أحد البلاد العربية الشقيقة.



النني يشكر المغرب على التمثيل المشرف

وبذكر اللاعبين المصريين فقد حرص اللاعب المصري محمد النني، نجم وسط أرسنال الإنجليزي، على توجيه التحية للاعبي المنتخب المغربي بعد الخسارة أمام فرنسا أمس، حيث أكد اللاعب أن جميع الشعوب العربية فخوين بما قدمته أسود الأطلس فى البطولة، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم من مواعيد.



أوزيل يدعم المغرب من ملعب المباراة!

وتداولت بعض المصادر الصحفية صورًا للنجم الألماني مسعود أوزيل من ملعب مباراة فرنسا والمغرب أمس، بعد أن حرص اللاعب على التواجد ودعم أسود الأطلس فى المباراة، قبل أن يودع المنتخب المغربي المونديال من الباب الكبير ويكتفي باللعب على مركزي الثالث والرابع بالبطولة.