شكرا لقرائتكم الجاسر: وقعنا عقودًا شاملة لصيانة شبكات الطرق بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الخميس، إنه تم توقيع عقود الأداء الحديث لصيانة شبكة الطرق بالمملكة بالكامل.

وأوضح الجاسر في حواره لـ”قناة الإخبارية” أن ذلك يعد تغييرًا جوهريًا عن العقود التقليدية السابقة المطبقة خلال سنوات.

وأشار الجاسر إلى أن العقود السابقة كانت تتطلب توفير معدات وعمالة ولكنها لا تضمن الأداء، فالأمر يحتاج لمتابعة وإنجاز متكامل.

عقود الأداء الحديث

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية 62 عقدًا من (عقود الأداء الحديثة) لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة مع عدد من شركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءة اداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين، لتكون بذلك أول جهة حكومية تنتقل لنظام عقود الأداء.

مرحلة التحول

وأوضح الجاسر، أن توقيع عقود الأداء يمثل مرحلة من التحول والانتقال من المنهجية التقليدية للتشغيل والصيانة لشبكة الطرق التي تعتمد الدفع مقابل الكميات إلى منهجية إدارة الأصول التي تعتمد قياس مؤشرات الأداء وتلبية احتياجات مستخدمي الطرق وكفاءة وفعالية إدارة الاصول عبر مؤشرات أداء تقيس مخرجات عناصر أساسية تتضمن الجودة، والسلامة، ودرجة رضا المستخدم عبر تقييم ومتابعة وقياس أداء المقاولين وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الجاسر، أن ذلك يتم من خلال تعزيز برامج الحوكمة في القطاع وتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر جودة الأداء والخدمات وتنفيذ المشاريع باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتخصصة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووفق رؤية المملكة 2030.