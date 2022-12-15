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الغذاء والدواء تغلق مستودع أغذية مخالفًا وملوثًا بعسير

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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تغلق مستودع أغذية مخالفًا وملوثًا بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا يخزن مواد غذائية في ظروف غير مناسبة في منطقة عسير.

غير مرخص

ونشرت هيئة الغذاء والدواء، عدة صور من داخل المستودع المخالف لاشتراطات السلامة، موضحة أنه غير مرخص ويخزن المنتجات في ظروف غير مناسبة مع تدني مستوى النظافة.

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وأضافت أنه تم ضبط أكثر من 160 ألف منتج داخله واتخاذ الإجراءات النظامية.

وتقوم دائمًا فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء بحملات مكثفة على مستودعات الأغذية والصيدليات من أجل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

مستودع مخالف مستودع مخالف مستودع مخالف

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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