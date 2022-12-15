مكافحة المخدرات: وظائف برتبة (جندي/ جندي أول) للنساء

مخالفو الإقامة والعمل يتصدرون جرائم نوفمبر تصدرت مخالفات نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، قضايا النظام البيئي، وانتحال الشخصية، وسرقة الأموال والمصوغات، وبيع الحبوب... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ 4 مجالات مستحدثة بخدمات الطب المنزلي وصل عدد المستفيدين من خدمات الطب المنزلي في المملكة هذا العام 44 ألف مستفيد، تخفيفا لعبء التنقل من المنزل إلى المستشفيات فيما يتم... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ الأخطاء الطبية تحال للمرفق الصحي قبل القضاء كشفت وزارة العدل أن على المتضرر من الأخطاء الطبية، التقدم بشكوى إلى المرفق الصحي، الذي وقع فيه الخطأ، أو الشؤون الصحية ذات العلاقة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 21 جمادى الأولى 1444 هـ 21 جمادى الأولى 1444 هـ إحباط تهريب 807 كلم حشيش صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1444 هـ 20 جمادى الأولى 1444 هـ تكريم الطلاب المتفوقين بظهران الجنوب ​رعى مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب، طارق بن علي آل فرحان، حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا لعام 1443، وذلك على مسرح جمعية... ظهران الجنوب: دوت الخليج ظهران الجنوب: دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1444 هـ 20 جمادى الأولى 1444 هـ بتوجيه وزير الداخلية.. البسامي يتفقد الجهات الأمنية في جازان بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، شرطة منطقة جازان وإدارات أفرع... جازان: دوت الخليج جازان: دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1444 هـ 20 جمادى الأولى 1444 هـ إصدار مبدأ قضائي حول بلاغات التغيب عن العمل أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم بأحد أحكامها في نهاية الربع الأول لعام 1444هـ مبدأ قضائيا يقضي تسجيل بلاغ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1444 هـ 20 جمادى الأولى 1444 هـ

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